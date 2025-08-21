Rimini protagonista: politica e pace al Meeting di Comunione

Mario Draghi e Giorgia Meloni parteciperanno al Meeting di Comunione e Liberazione, un evento che si svolgerà da domani a mercoledì alla Fiera di Rimini. Oltre alla presidente del Consiglio, saranno presenti 13 membri del governo, tra cui i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Draghi interverrà il giorno di apertura per discutere del futuro dell’Europa, mentre Meloni sarà ospite nella giornata conclusiva, dove dialogherà con Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting.

Il Meeting si concentrerà su temi come la pace e l’Unione Europea, con l’arrivo a Rimini di figure di spicco come Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea. Il titolo di quest’edizione, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi,” riflette l’intento di promuovere esperienze di condivisione e accoglienza, affrontando le sfide di un mondo sempre più frammentato.

La kermesse inizierà con messaggi di speranza attraverso le testimonianze di donne colpite da guerre in Terrasanta. Interverranno Layla al-Sheik, madre musulmana, Elana Kaminka, madre israeliana di un soldato ucciso, e Azezet Habtezghi Kidane, religiosa eritrea. Importante sarà anche la visita del patriarca ecumenico Bartolomeo I, e parteciperanno numerose figure ecclesiastiche, tra cui il cardinale Matteo Maria Zuppi.

L’evento prevede una superficie di circa 120.000 metri quadrati, con 150 convegni e oltre 550 relatori, 13 mostre e 17 spettacoli. Si stima che più di 2.500 volontari saranno impegnati, con la possibilità di superare il record di 800.000 visitatori del 2024. A Rimini saranno potenziate le misure di sicurezza per l’occasione.