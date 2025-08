Rimini potenzia la sua sicurezza informatica con il Pnrr

Il Comune di Rimini ha avviato un’iniziativa significativa per rafforzare la sicurezza dei propri sistemi informatici e tutelare i dati dei cittadini. Questo progetto di Cybersecurity è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e mira a modernizzare le infrastrutture digitali.

Con il crescente numero di attacchi informatici a cui sono esposte le pubbliche amministrazioni, la necessità di potenziare le difese digitali è diventata sempre più urgente. L’amministrazione comunale ha, quindi, deciso di avvalersi di servizi specialistici per migliorare le proprie misure di sicurezza informatica, implementando strategie specifiche ed efficaci.

Il progetto rientra nella Missione 1 del Pnrr, dedicata alla “Digitalizzazione”, e più precisamente nel investimento 1.5, relativo alla Cybersecurity. L’attuazione è affidata all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che opera sotto la supervisione del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le attività del programma sono programmate per concludersi entro il 31 marzo 2026, con l’obiettivo di raggiungere tutti i risultati prefissati.

L’erogazione dei fondi per il progetto sarà contingentata al rispetto delle tempistiche stabilite e al conseguimento di specifici obiettivi intermedi.