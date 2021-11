Pestato a sangue in un albergo della Riviera romagnola, per un debito di settemila e cinquecento euro. E’ morto ieri Antonino Di Dato, napoletano di 45 anni dopo che il 3 novembre scorso aveva subito una violentissima aggressione e poche ore dopo la polizia aveva fermato tre dei quattro componenti della spedizione punitiva organizzata. Di Dato è un personaggio di un certo rilievo nel panorama criminale romagnolo ed era già stato indagato in quanto componente del clan Romanelli che nel 2019 fu protagonista di una guerra tra cellule di camorristi (l’altra era quella dei Contini) che si contendevano diversi affari nel riminese.