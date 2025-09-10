22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Gossip

Rimini ospita le leggende del motociclismo in parata esclusiva

Da StraNotizie
Rimini ospita le leggende del motociclismo in parata esclusiva

Domani, il red carpet in piazza Cavour a Rimini sarà il palcoscenico per una parata di leggende del motociclismo. Tra i grandi nomi attesi ci sono Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer. Insieme, questi piloti rappresentano un numero impressionante di mondiali vinti, richiamando alla mente le emozioni di innumerevoli tifosi.

Questa evento fungerà da anteprima per il weekend dedicato ai motori al Misano World Circuit, dove i piloti di Moto3, Moto2 e MotoGP si sfideranno in pista. La sfilata in piazza Cavour, aperta al pubblico e gratuita, anticiperà l’esclusivo evento ‘MotoGP iconic’ voluto dagli organizzatori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il weekend proseguirà in grande stile con la Red Bull Riders Night, che avrà luogo venerdì sera lungo il lungomare Claudio Tintori a partire dalle 21:15. Questo Moto-show notturno includerà musica, spettacoli e acrobazie di freestyle, con un’esibizione di apertura dedicata a bici e freestyle. Il momento clou sarà attorno alle 23, quando i piloti professionisti realizzeranno evoluzioni mozzafiato.

Sabato e domenica, mentre si svolgeranno le gare in circuito, piazzale Fellini ospiterà un evento dedicato ai bambini organizzato dal Motoclub Pasolini. Bambini a partire dai sei anni potranno provare l’emozione di guidare una minimoto, supportati da esperti istruttori. L’organizzazione garantirà tutto il necessario, dalle minimoto ai dispositivi di sicurezza, con attività programmate dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Articolo precedente
Crescita debole in Italia: segnali di fragilità economica
Articolo successivo
Nello Taver: il suo tour di stand-up comedy scalda l’Italia!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.