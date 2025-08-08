34 C
Rimini: leader del turismo balneare con 1,5 miliardi di euro

Da StraNotizie
Rimini: leader del turismo balneare con 1,5 miliardi di euro

Rimini si distingue nel panorama italiano per la sua capacità di generare ricchezza attraverso il turismo, confermandosi leader tra i comuni balneari. Secondo il report “La ricchezza dei comuni turistici” di Sociometrica, pubblicato dal Sole 24 Ore, la città emiliana produrrà nel 2024 circa 1,5 miliardi di euro di valore aggiunto.

L’analisi del report, basata sui dati Istat, prende in considerazione le presenze turistiche, includendo anche quelle legate agli affitti brevi, e valuta le spese dei visitatori in diverse categorie quali alloggio, trasporti e servizi culturali. In questo contesto, Rimini non solo fa registrare un numero elevato di pernottamenti, ma beneficia anche di flussi economici provenienti da agenzie, trasporti, e attrazioni turistiche.

Nella graduatoria dei 100 comuni italiani che generano maggiore valore aggiunto dal turismo, Rimini si posiziona al primo posto tra le località balneari, seguita da Cavallino-Treporti e Bibione, ciascuna con circa 1,4 miliardi, e da Jesolo. La predominanza di Rimini è attribuita a un’offerta turistica diversificata, che include cultura, sport e shopping, capace di attrarre visitatori anche nei periodi fuori stagione.

A supporto di questa leadership, secondo il report, contribuiscono dinamiche economiche favorevoli e significativi investimenti pubblici. Tali fattori non solo rafforzano l’economia diretta della città, ma favoriscono anche un impatto positivo sull’intero indotto locale, sottolineando il ruolo cruciale di Rimini nel turismo balneare nazionale.

