Rimini: La Magia del Festival delle Serie e le Star da Oscar

Durante il recente Gala di apertura dell’International Global Series Festival a Rimini-Riccione, un evento che ha visto la partecipazione di nomi noti del mondo della televisione e del cinema, si sono susseguiti momenti sorprendenti. Tra i volti presenti, Kevin Spacey ha attirato l’attenzione, conversando con Matteo Oscar Giuggioli, noto per il suo ruolo nella serie sugli 883.

Sul red carpet, i veri protagonisti sono stati però gli attori della serialità turca, come Can Yaman e Ozge Gurel, acclamati da fan accorse da tutta Italia. Yaman, indossando un outfit audace, ha impiegato oltre un’ora per percorrere il red carpet, preso dagli scatti dei numerosi fan.

La presenza di Spacey ha sollevato polemiche a livello internazionale, suscitando l’attenzione di diverse testate americane, mentre l’ufficializzazione della nuova relazione di Yaman ha conquistato le colonne del New York Times, in attesa della sua serie “Sandokan” in arrivo su Rai 1.

La cerimonia di premiazione, iniziata con oltre un’ora di ritardo, ha visto vari imprevisti tecnici, ma il ritmo si è mantenuto vivace fino a tarda sera. Nino Frassica ha annunciato la prossima stagione di “Don Matteo”, mentre Yaman ha espresso il suo riconoscimento a Luca Bernabei per il ruolo in “Sandokan”, dichiarando di non sentirsi ancora degno di tale onore.

Spacey ha concluso l’evento con un discorso affettuoso, ricordando la sua connessione con l’Italia e il legame con Federico Fellini, da cui ha voluto rendere omaggio visitando il cimitero monumentale di Rimini, dove si trova la sua tomba.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.italiaoggi.it