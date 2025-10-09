Rimini: Guida Completa al Turismo e alle Spiagge Italiane

Il turismo è un settore fondamentale per l’Italia, contribuendo a oltre il 13-14% del PIL e coinvolgendo 12 milioni di persone. Tuttavia, la sua frammentarietà ha reso difficile per politici e giornalisti comprenderne l’importanza economica. Graziano Debellini, presidente di TH Group, ha presentato questo tema durante il Ttg di Rimini.

Debellini ha evidenziato che la mancanza di una visione unitaria del turismo ha impedito di riconoscerlo come una delle basi dell’economia nazionale. Attualmente, l’impatto del turismo sul PIL, considerando tutto l’indotto, supera il 13-14%. Nel mese di agosto, si registrano circa 17 milioni di turisti in Italia. Dopo la pandemia, il turismo ha assunto un nuovo significato: non è più solo una questione di vacanza, ma è diventato una sorta di medicina per alleviare lo stress e le difficoltà di un’epoca contraddittoria.

Debellini ha anche sottolineato l’importanza di investimenti per supportare le imprese del settore. Gli hotel necessitano di ristrutturazioni e innovazioni, soprattutto in ambito digitale. L’Italia, con i suoi 7.000 km di coste e 1.000 km di aree montane, ha un potenziale enorme che deve essere valorizzato.