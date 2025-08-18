Rimini: eventi estivi tra cultura e intrattenimento

La città di Rimini, dopo il Ferragosto, continua a offrire un ampio programma di eventi estivi, spaziando dalla musica alla cultura e dalla solidarietà all’intrattenimento. Il calendario proposto dal Comune è ricco di attività per tutte le età, consolidando la reputazione di Rimini come una delle mete più vivaci della Riviera Romagnola.

Al Teatro Amintore Galli, il 20 e 21 agosto, si terrà lo spettacolo “Lo specchio di Dioniso”, con madrigali rinascimentali e composizioni contemporanee. La presentazione di Guido Barbieri, parte della rassegna “Parole per la musica”, avrà luogo il 20 agosto alle 19. Alla Corte degli Agostiniani, il 19 agosto, sarà proiettato il film “The Elephant Man” nell’ambito della rassegna “Agostiniani Estate”.

All’Arena Francesca da Rimini continuano gli eventi di SGR LIVE. Il 19 agosto, Sergio Casabianca e Le Gocce proporranno uno spettacolo tributario alla musica italiana. Il 24 agosto, Lucchettino porterà caricature e sketch clowneschi, mentre il 26 agosto sarà presentata l’operetta “Magia d’operetta”.

All’Area Eventi Settebello, il programma musicale include un concerto dedicato a Bob Dylan il 19 agosto, un’esibizione della 7band e il concerto del Mosaic Jazz Collective il 21 agosto. Il 22 agosto, si terrà una conferenza su arte e simbologia buddista.

La Spiaggia Libera Tutti offre eventi speciali, tra cui il concerto “Guitar 100” il 19 agosto, con 100 musicisti per la pace, e un’anteprima della mostra “Un tesoro in vasi di creta” il 22 agosto. Al Bagno 150 di Miramare, il 20 agosto ci sarà il “Mercato del mare”.

Infine, il Comune di Rimini celebra il romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli con la rassegna “Rimini 80”, che include una proiezione di “The Elephant Man” e altre attività culturali.