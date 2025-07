Rimini e il Calcio: Storia di Passione e Controversie

Il calcio a Rimini ha una storia affascinante, segnata da successi e sfide. Conosciuta per le sue montagne russe, la passione per il pallone ha dato vita a momenti indelebili, come l’epoca di allenatori illustri e il lancio di talenti locali.

Il Rimini ha debuttato in Serie C nel 1939 e ha raggiunto la Serie B nel 1976 sotto la presidenza di Gaspari. Con l’allenatore Meucci, la squadra ha vissuto il suo periodo d’oro, continuato da Herrera e Bagnoli, che hanno garantito la stabilità in cadetteria. Tra i tanti, spiccano nomi come il mago Herrera, noto per il carisma e le scelte innovative, e Arrigo Sacchi, che con il suo approccio rivoluzionario ha guidato il Rimini verso un futuro promettente.

Il 2005 rappresenta un altro picco per il club, con la squadra nuovamente in Serie B agli ordini di Leo Acori, contendendosi il riconoscimento della massima serie. Tuttavia, la prematura scomparsa del presidente Bellavista nel 2007 ha interrotto le ambizioni di grandezza. Nonostante le difficoltà, il Rimini ha continuato a portare sulla scena campioni come Matteo Brighi, che dopo anni in seno al club è stato ceduto alla Juventus, un passo importante per la sua carriera.

La città nutre ancora il desiderio di un nuovo stadio, che rispecchi l’amore che i riminesi hanno per il calcio e per la loro squadra. Con il supporto dei tifosi, il Rimini guarda al futuro, sperando di tornare a calcare palcoscenici prestigiosi.