Da stranotizie
Rimini Calcio: fine della storia

La Rimini Calcio dovrà ripartire da zero, probabilmente dal prossimo campionato di Eccellenza. La Figc ha confermato che, a causa della revoca dell’affiliazione, neppure l’attività delle squadre giovanili e del team femminile potrà proseguire. La Figc ha negato la possibilità di deroga per le squadre giovanili e femminili, poiché una società non più affiliata non può svolgere attività sportiva a qualsiasi livello.

L’assessore allo Sport in Comune a Rimini, Michele Lari, ha commentato la situazione, ringraziando i giocatori per l’abnegazione e i sacrifici e esprimendo vicinanza alle giovanili. Lari ha anche sottolineato che l’amministrazione si è attivata con le istituzioni sportive per capire i prossimi passi da compiere e che il percorso prevede una manifestazione d’interesse da parte dell’amministrazione, che poi istituirà una commissione per valutare le proposte.

La procedura per la ricostruzione della squadra prevede che il sindaco individui la società che potrà iscriversi al campionato, nel rispetto della tempistica indicata dalla Figc. La procedura sarà pubblica, con avviso per manifestazione di interesse e valutazione delle proposte da parte di una Commissione comunale, che terrà conto del business plan, del progetto sportivo e degli obiettivi previsti per la prima squadra, per il settore giovanile e per il settore femminile.

