Rimini: boom turistico con 14,3 milioni di euro nel 2024

Rimini si conferma come la principale meta turistica balneare d’Italia, raggiungendo nel 2024 incassi record di 14,3 milioni di euro dall’imposta di soggiorno. Questo risultato rappresenta un aumento del 30,5% rispetto ai 10,96 milioni del 2023, grazie a un incremento dei pernottamenti, soprattutto da parte di turisti stranieri, e a un adeguamento delle tariffe.

Secondo un’analisi dell’Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno, Rimini si colloca al primo posto nella graduatoria delle destinazioni costiere, distanziando Sorrento, che ha incassato 9,2 milioni. La città ha mostrato un trend di crescita costante, passando da 9,5 milioni nel 2022 a 14,3 milioni nel 2024. A livello nazionale, le entrate totali per l’imposta di soggiorno hanno superato 1 miliardo di euro, coinvolgendo 1.314 comuni.

Un aspetto distintivo di Rimini è la gestione trasparente dei fondi derivanti dall’imposta. Le risorse vengono reinvestite in progetti di sviluppo turistico, valorizzazione del patrimonio culturale e servizi pubblici, contribuendo così a migliorare le infrastrutture e la qualità dell’accoglienza.

I dati preliminari per i primi sei mesi del 2025 confermano un ulteriore aumento, con un incasso di 5,45 milioni di euro, in crescita dell’2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolare con un incremento del 6,17% nel mese di giugno.

L’amministrazione comunale sottolinea come i progetti realizzati negli ultimi anni, finanziati anche grazie all’imposta di soggiorno, abbiano significativamente migliorato l’attrattività della città, rendendola un punto di riferimento nel panorama turistico italiano.