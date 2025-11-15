Rimini accoglie Mind Marea, un festival di creatività giovani

Rimini ospita la prima edizione di “Mind Marea”, un festival culturale che si propone di esplorare il concetto di marea come simbolo del flusso creativo e sociale. L’evento, organizzato da giovani realtà locali, si svolgerà in due giorni, con attività che spaziano da performance artistiche a concerti e incontri, distribuite tra il Teatro degli Atti, la Domus del Chirurgo, la spiaggia e i Palazzi dell’Arte.

Il programma include la presenza di diversi ospiti, tra cui il giornalista Luca Misculin, che presenterà il suo libro “Mare Aperto”. La cantante Lauryyn, finalista ai premi Targhe Tenco, offrirà performance musicali insieme al dj Klaus, mentre Renato Grieco e Abdullah Miniawy contribuiranno con le loro proposte artistiche.

Un’importante iniziativa in programma è una soundwalk che porterà i partecipanti dalla Domus del Chirurgo al Porto, in collaborazione con il collettivo Ola Movement. Da qui si aprirà la mostra “Confine Marea”, con opere di oltre venti artisti che esploreranno il legame tra arte e ambiente.

L’assessore alla Cultura Michele Lari ha sottolineato come Mind Marea rappresenti un laboratorio di idee, volto a coinvolgere i giovani nella vita culturale della città. Gli eventi del festival sono gratuiti e accessibili fino a esaurimento posti.

Il programma di sabato include talk e performance musicali, mentre domenica si prevede un live di Abdullah Miniawy e una soundwalk esperienziale, con eventi culminanti che si svolgeranno nei Palazzi dell’Arte. La mostra “Confine Marea” sarà visitabile fino al 31 gennaio 2026, rimanendo parte della programmazione culturale di Rimini.