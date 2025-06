Rimini a Giugno 2025: Successo Turistico e Eventi Imperdibili

Il turismo a Rimini ha registrato risultati molto positivi alla fine di giugno 2025, con un tasso di occupazione che si avvicina all’80%, un livello che non si vedeva da anni. Questo successo è attribuito a un ricco programma di eventi, tra cui la Notte Rosa e diverse manifestazioni culturali e di intrattenimento.

Un numero consistente di turisti stranieri ha partecipato ai city tour organizzati in tedesco, italiano e inglese, evidenziando l’appeal della città per visitatori di varie nazionalità. Gli eventi sporting si sono rivelati determinanti nell’attrattività della località; nella sua fase conclusiva, la “Ginnastica in Festa – Summer Edition” ha animato la Fiera di Rimini fino al 29 giugno. Successivamente, dal 1° al 4 luglio, si svolgerà al Palacongressi l’European College of Sport Science, seguito dai Campionati Italiani di Danza Sportiva che si terranno in Fiera dal 5 al 13 luglio.

Il Palacongressi accoglierà anche conferenze, eventi aziendali e raduni religiosi durante il mese. Nell’ultimo weekend di giugno, la città ha ospitato eventi come l’Italian Global Series Festival e il torneo Sand Rimini, caratterizzato da musica e sport.

Per luglio, il calendario prevede eventi di grande richiamo, come il concerto dei CCCP – Fedeli alla linea il 24 luglio in piazzale Fellini, l’esibizione di Peggy Gou alla Rimini Beach Arena e RDS Loves Rimini dal 4 al 13 luglio, che include il concerto degli Eiffel 65. Si svolgerà anche il Cartoon Club, festival dedicato al cinema d’animazione.

Altri eventi rilevanti comprendono il Campionato Mondiale IFBT di Beach Tennis, “Percuotere la mente” con concerti fino a ottobre e la rassegna di degustazione vini “P.assaggi di Vino” nel fine settimana dal 4 al 6 luglio.