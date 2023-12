rimedio naturale per zampe del cane

Se il tuo cane ha i polpastrelli secchi e screpolati, una crema per cuscinetti è la soluzione giusta: la ricetta fai da te con ingredienti naturali.

Esattamente come accade agli esseri umani, che a volte si ritrovano con la pelle dei piedi secca e screpolata, anche i cuscinetti delle zampe del cane possono aver bisogno di idratazione per ammorbidirsi e tornare in perfetta forma e salute.

In questi casi, la soluzione più utile è spesso un unguento specifico per i polpastrelli canini che possa lenire la cute delicata sotto le zampe di Fido, dando immediato sollievo al nostro amico a quattro zampe ripristinando il giusto livello di idratazione in quell’area.

Anche se esistono prodotti ad hoc in commercio, è possibile preparare una crema per cuscinetti fai da te con ingredienti facilmente reperibili e assolutamente naturali. In questo articolo, troverai la ricetta giusta per prepararla in modo facile e veloce: le zampe del tuo cane ti ringrazieranno!

Zampe screpolate nel cane: quando e perché succede?

Ci sono molte possibili cause che possono rendere secca la pelle dei cuscinetti del tuo cane: in alcuni casi, il problema dipende direttamente dalla naturale funzione delle zampe del tuo animale domestico.

Le zampe del cane, e in particolare i polpastrelli di Fido, sono infatti in contatto continuo e costante con il pavimento e con tutte le altre superfici sulle quali il cane cammina nell’arco della giornata: dal morbido tappeto, all’asfalto di strade e marciapiedi.

Soprattutto quando portiamo il cane a spasso, è possibile che i cuscinetti del cane entrino in contatto diretto con superfici ruvide o addirittura con sostanze pericolose.

Ma a rendere secchi e screpolati i polpastrelli di Fido possono essere anche alcuni problemi di salute, che è bene conoscere e tenere sempre in attenta considerazione. Ci sono, infine, cause naturali che possono indurre il problema.

Vediamo più nel dettaglio cosa può rendere secchi e screpolati i polpastrelli del cane:

1. Usura delle zampe

Qualsiasi cane nel corso della sua vita usa le zampe in numerose attività: cammina, corre, scava, si gratta, gioca… Con l’avanzare dell’età, è naturale che i polpastrelli subiscano l’usura e la pelle che li ricopre tende ad essere più ruvida e secca.

2. Troppo caldo e troppo freddo

Che si tratti di passeggiate sulla neve o delle temute camminate sull’asfalto bollente d’estate, a volte la temperatura delle superfici su cui i cani sono costretti a camminare danneggia in qualche modo zampe e polpastrelli.

3. Reazioni allergiche

Anche i cani possono soffrire di allergie alimentari e una delle possibili reazioni allergiche è il prurito a volte localizzato in alcune zone: se il fastidio si concentra sulle zampe, Fido proverà a trovare sollievo grattandosi e mordendosi, danneggiando la cute.

4. Superfici irritanti

Ci sono svariate sostanze che possono rendere la superficie irritante per la pelle dei cuscinetti delle zampe del cane: ad esempio, alcuni detersivi per pavimenti, ma anche concimi da giardino o il sale che si sparge in strada quando nevica.

5. Malattie e carenze

Alcune malattie canine possono causare secchezza e screpolature dei polpastrelli: ad esempio l’ipercheratosi, malattia immunitaria comune nei cani anziani, o forme di dermatite come quella interdigitale o, ancora, la pododermatite. Anche una carenza di zinco può rendere la cute dei cuscinetti di Fido spessa e secca.

Crema per cuscinetti fai da te: ricetta del rimedio naturale per cani

Per preparare un unguento lenitivo in grado di dare sollievo al cane con zampe e polpastrelli secchi e screpolati bisogna utilizzare pochi ingredienti completamente naturali, mescolandoli in modo semplice e molto rapido.

INGREDIENTI:

– Miele,

– Vaselina in pomata (oppure olio di vaselina),

– Aloe vera in gel.

PROCEDIMENTO:

Versare in una tazza un cucchiaio di miele, un cucchiaio di vaselina e mescolare energicamente: quando si ottiene un prodotto della consistenza di un gel, aggiungere un cucchiaio di aloe vera e mescolare ancora.

La crema fai da te per cuscinetti screpolati ha proprietà nutrienti, lenitive, cicatrizzanti e antisettiche. Prima di applicarla nell’area interessata, è consigliabile pulire la zona con acqua tiepida e disinfettare con acqua ossigenata. Attenzione a eventuali corpi estranei, da rimuovere prima di procedere all’applicazione. Una volta applicato il rimedio, coprire la parte interessata con una garza in tessuto non tessuto per evitare che il cane lecchi la crema.