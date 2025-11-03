Rimborsi per danni da fauna selvatica in Sardegna

La Regione ha annunciato uno stanziamento di 1 milione di euro per rimborsi a imprenditori danneggiati dalla fauna selvatica e per attività di monitoraggio e prevenzione. Paolo Corrias, presidente di Coldiretti Oristano, ha commentato l’importanza di garantire che le risorse arrivino rapidamente a chi ha subito danni, sottolineando che i ritardi hanno già avuto un impatto significativo sulle aziende.

Questo risultato è frutto di un intenso lavoro svolto da Coldiretti Oristano presso i tavoli istituzionali, dopo mesi di mobilitazioni e incontri. Durante questo periodo, l’organizzazione ha richiesto una revisione delle regole di indennizzo, dovuta ai risarcimenti insufficienti e ai criteri di distribuzione iniqui degli anni precedenti.

Il nuovo provvedimento rappresenta un passo avanti, con una maggiore equità nella valutazione dei danni e una ripartizione delle risorse più adeguata alle necessità dei diversi territori. Emanuele Spanò, direttore di Coldiretti Oristano, ha evidenziato come questa nuova impostazione tuteli l’economia locale e il sistema produttivo, rispondendo alle reali esigenze delle imprese colpite.

Coldiretti Oristano considera questo intervento non solo un progresso, ma l’inizio di una gestione più equa del problema, fondamentali per chi lavora quotidianamente in campagna, negli allevamenti e nelle aree lagunari dell’isola.