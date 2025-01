Rimborsi Garantiti: Come Richiederli

Un nuovo sciopero dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord è programmato per il 25 e 26 gennaio 2025. I sindacati Cub Trasporti, Usb e Sgb hanno indetto questa mobilitazione, che inizierà alle ore 21 di sabato 25 e terminerà alle ore 21 di domenica 26 gennaio. Non sono previste fasce di garanzia per il servizio. Trenitalia ha comunicato una lista di treni garantiti durante il periodo di sciopero, tra cui collegamenti principali come Torino Porta Nuova – Genova Brignole e Roma Termini – Firenze Santa Maria Novella.

Italo ha fornito un elenco dei treni garantiti, evidenziando che alcuni treni potrebbero non essere disponibili a causa dello sciopero. Tra i treni assicurati ci sono collegamenti tra Torino Porta Nuova e Bari Centrale e tra Napoli Centrale e Milano Centrale.

Per quanto riguarda i rimborsi, Trenitalia consente ai passeggeri di richiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24 ore antecedenti lo sciopero per i treni Regionali. Inoltre, i passeggeri possono riprogrammare il viaggio, a condizioni simili, a seconda della disponibilità.

Il caso ha sollevato polemiche nei media, soprattutto in relazione ai recenti ritardi dei treni e alla risposta del governo, con Matteo Salvini sotto accusa per la sua assenza al question time. La situazione ha portato Ferrovie dello Stato a presentare un esposto riguardo al caos del servizio ferroviario.