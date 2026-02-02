10.8 C
Rimborsi fiscali in record per l’Italia nel 2025

Oltre 4 milioni di rimborsi fiscali sono stati erogati, per un totale superiore ai 26 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese. Questo importante flusso di liquidità è prioritario per l’Agenzia delle Entrate, poiché sostiene il tessuto economico e riduce i vincoli finanziari.

Sulla lotta all’evasione, la Guardia di Finanza ha concentrato le sue attività su tre direttrici: frodi fiscali, economia sommersa e grande evasione internazionale. Accanto all’attività repressiva, procede quella preventiva, come la chiusura delle partite IVA delle società “cartiere” per bloccare sul nascere le frodi carosello.

In tema di federalismo fiscale, è in corso l’attuazione della riforma della fiscalità locale. Il dibattito politico si concentra sul meccanismo di compartecipazione delle regioni ad alcuni tributi erariali, in particolare sulla sua misura e sull’opportunità di introdurre un tetto di spesa.

Dal punto di vista del governo, si sottolinea l’affidabilità dell’Italia a livello internazionale e l’obiettivo di deflazionare il contenzioso tributario, elevando ad esempio la soglia per il giudizio monocratico. La recente legge di bilancio ha perseguito una riduzione del deficit sotto il 3%, con interventi per restituire potere d’acquisto alle famiglie e sostegno alle imprese attraverso misure come l’iper-ammortamento e la detassazione dei premi di produttività.

I professionisti del settore riconoscono nella manovra aspetti positivi, come la riduzione di un’aliquota IRPEF, ma segnalano anche numerose criticità, dalla revisione degli affitti brevi all’introduzione di nuove ritenute d’acconto. Viene infine sollevata la necessità di una vera semplificazione normativa, con testi chiari e applicabili per rasserenare il rapporto tra fisco e contribuenti.

