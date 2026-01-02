14 C
Rimborsi fiscali in Italia

L’Agenzia delle Entrate ha chiuso oltre 4,1 milioni di pagamenti, con un totale di 26,3 miliardi di euro restituiti a famiglie e imprese. La quota maggiore riguarda l’Iva, con 20,8 miliardi di euro restituiti a imprese, artigiani e professionisti. Anche le imposte dirette mostrano un segno positivo, con 5,3 miliardi di euro complessivi restituiti, di cui 3,5 miliardi di Irpef tornati alle famiglie e 1,8 miliardi di Ires alle imprese.

Dentro i 3,5 miliardi di Irpef, quasi 2,4 milioni di cittadini che hanno presentato il modello 730 senza sostituto d’imposta hanno ricevuto il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. A completare il quadro ci sono 169 milioni di euro relativi ad altre imposte, come il registro, le concessioni governative e le componenti legate alla deducibilità dell’Irap.

Guardando ai volumi, l’Irpef domina per numerosità, con quasi 4 milioni di rimborsi, pari a circa il 96% del totale. Seguono i rimborsi Iva, poco più di 100 mila, mentre Ires e altre imposte si attestano su qualche decina di migliaia di pratiche. La restituzione fiscale non è più un’eccezione statistica, ma una voce strutturale.

