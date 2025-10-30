Rimborsabilità di Danicopan in Italia per Anemia EPN

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di danicopan, un farmaco orale, per il trattamento dell’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) in adulti che presentano anemia emolitica residua e che sono già in terapia con inibitori di C5 come ravulizumab o eculizumab. Danicopan agisce come inibitore del fattore D, affrontando le necessità dei pazienti con EPN che continuano a soffrire di anemia nonostante la terapia.

L’EPN è una malattia rara e cronica che causa la distruzione dei globuli rossi, portando a emolisi intravascolare e attivazione di globuli bianchi e piastrine. Questo può risultati in trombosi e danni organici potenzialmente fatali. Sebbene il trattamento con inibitori di C5 possa ridurre i sintomi, circa il 10-20% dei pazienti continua a sperimentare emolisi extravascolare significativa, rendendo necessarie le trasfusioni.

L’approvazione di danicopan segue quella della Commissione Europea e si basa sui risultati dello studio clinico di Fase III ALPHA, che ha dimostrato l’efficacia e sicurezza del farmaco in aggiunta a ravulizumab o eculizumab. Questo trattamento ha raggiunto gli obiettivi primari, migliorando i livelli di emoglobina, riducendo l’anemia e diminuendo la necessità di trasfusioni e l’affaticamento, con eventi avversi generalmente ben tollerati.

Esperti come la prof.ssa Simona Sica e il dott. Sergio Ferini Strambi hanno sottolineato che queste novità rappresentano un progresso significativo per i pazienti, offrendo opzioni terapeutiche personalizzate. La rimborsabilità di danicopan rappresenta un importante passo avanti, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi soffre di EPN e supportando una gestione clinica ottimale della malattia.

