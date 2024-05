“Rimasta delusa da lei” Uomini e Donne, la decisione di Maria sul volto noto del programma dopo la grande delusione ricevuta: non se l’aspettava proprio

Mai far arrabbiare la padrona di casa. Soprattutto se si tratta della vedova di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi sarebbe rimasta molto delusa a Uomini e Donne per il comportamento della tronista. Non ha gradito il suo atteggiamento e non le è per niente piaciuto questo finale di stagione. Per il prossimo anno urge correre ai ripari e forse la tronista non ci sarà.

La stagione televisiva di Uomini e Donne è giunta al termine. Questo nuovo lunghissimo anno lascerà spazio alla pausa estiva, per ricaricare le batterie e pensare a come sarà la prossima edizione del dating show di Mediaset.

Maria De Filippi si riposerà un po’, anche se non potrà mai dimenticare cosa è successo in questi ultimi mesi di trasmissione. In particolare, pare che la conduttrice non abbia gradito il comportamento di una delle troniste.

In queste ore girano delle indiscrezioni proprio sul futuro di una delle troniste più chiacchierate degli ultimi tempi.

Maria De Filippi avrebbe voluto qualcosa di più da Ida Platano. Le cose non sono andate secondo i piani della presentatrice, che ora, secondo quanto riportato dal settimanale ‘Nuovo Tv’, sarebbe pronta a correre ai ripari.

Maria De Filippi delusa profondamente da Ida Platano: piano B per il Trono Over femminile

La conduttrice non avrebbe nascosto la sua delusione nei confronti della tronista che non ha fatto nessuna scelta. Ha preferito rimanere single piuttosto che fidanzarsi con i corteggiatori rimasti, Mario e Pierpaolo. Per il settimanale non ci sarebbe margine per fare marcia indietro. Anzi, avrebbe già il piano B: avrebbe già trovato una sostituta perfetta, nel caso Ida Platano uscisse dalla sua corte.

Secondo quanto si apprende dal giornale di Riccardo Signoretti, Maria De Filippi avrebbe in mente di far salire sul trono Tina Cipollari… Inoltre pare che Mario potrebbe diventare un cavaliere di Uomini e Donne!