Rimanete al Sicuro: Chiudete Finestre e Restate in Casa

Due persone sono morte in un incidente a Ancona, nel quartiere di Torrette, dove un’autovettura ha urtato una colonnina di gas, provocando una grave fuga di metano nell’area circostante. Le vittime, un uomo di circa 60 anni e una donna, non sono ancora state identificate. L’incidente è avvenuto sabato 4 dicembre, poco prima delle 8 del mattino, e i residenti della zona sono stati svegliati dal forte rumore dello schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta, una Bmw nera di grossa cilindrata, ha perso il controllo e ha impattato contro altri veicoli, tra cui una Panda che ha poi colpito la colonnina di metano situata in via Esino. Immediata la risposta dei vigili del fuoco, della polizia locale e della polizia di Stato, che hanno subito attivato le procedure di emergenza.

Il Comune di Ancona ha emesso un avviso ai residenti, raccomandando di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse a causa della significativa fuga di gas. Sono state chiuse le strade in via Lambro e via Esino, e il Comune ha assicurato che la strada verso l’ospedale e la superstrada rimangono percorribili. Al momento, la fornitura di gas è stata interrotta sia all’ospedale regionale che alle abitazioni nelle vicinanze.

Per precauzione, sono stati evacuati due condomini nel quartiere di Torrette, poiché all’interno degli edifici è stata riscontrata un’alta concentrazione di gas. Le operazioni di messa in sicurezza e contenimento della fuga sono ancora in corso, con diverse squadre di emergenza impegnate sul posto.

La tragica notizia ha suscitato una forte preoccupazione tra i residenti, molti dei quali sono stati svegliati in modo repentino dall’incidente. La dinamica esatta di come l’auto abbia perso il controllo è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Nonostante l’incidente sia avvenuto in una zona residenziale, la reazione rapida dei soccorritori ha evitato ulteriori danni e vittime.