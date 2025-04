Rimanere Calmi: I Rischi dei Contro-Dazi

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato al Forum Teha di Cernobbio l’importanza di mantenere la calma e valutare con attenzione gli impatti economici, evitando una politica di controdazi che potrebbe risultare dannosa per tutti, in particolare per l’Italia. Ha evidenziato l’impegno del governo nella de-escalation con l’amministrazione Trump, sottolineando che le Borse tendono a reagire in modo razionale, talvolta irrazionale. Giorgetti ha affermato che gli imprenditori italiani sono reattivi e resilienti, come dimostrato in pandemia, e spera che questa resilienza si ripeta nella situazione attuale.

Giorgetti ha proposto la sospensione del patto di stabilità per sostenere le imprese in risposta alla crisi derivante dai dazi statunitensi. Ha osservato che l’Italia si trova in una situazione di bilancio diversa rispetto ad altri paesi europei. La proposta di aiuti economico-finanziari alle imprese danneggiate dovrà essere compatibile con le regole europee, tra cui l’articolo 25 del nuovo patto di stabilità, che permette di deviare dalla spesa netta durante gravi congiunture negative.

Ha notato il cambiamento di atteggiamento dell’Europa riguardo al green deal e l’impatto sull’industria europea, suggerendo che ulteriori aspetti dovrebbero essere affrontati. Infine, parlando dei conti pubblici, ha rimarcato che il contesto mondiale è cambiato, facendo riferimento al giudizio di Fitch che ha confermato il rating dell’Italia a ‘BBB’ con outlook positivo, testimoniando l’operato del governo in materia di sostenibilità finanziaria.