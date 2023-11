Rilevatori aperti/chiusi Wifi Home Alarm compatibile con Alexa Google Home Tuya APP

Attenzione:

Questo dispositivo è progettato per l’app tuyasmart / smart life. Puoi impostarlo per controllare altri dispositivi intelligenti tuya. Puoi controllare lo stato del rilevatore nell’app alexa / ifttt, ma non può controllare altri dispositivi alexa / ifttt. Se non sai come collegarti alla tua app alexa / ifttt, contattaci, grazie!!!

Compatibile con Alexa e Google Home: