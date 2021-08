Le nuove funzioni di iOS 15 e iPad OS 15 contro la pedopornografia, annunciate da Apple alla fine della scorsa settimana, hanno scatenato un’ondata di proteste da parte di associazioni per la difesa dei diritti civili e di molti esperti di privacy. È stata molto criticata, in particolare, la funzione che prevede la scansione cifrata delle immagini di iCloud Photos sui dispositivi, finalizzata al confronto con un database di codici fornito dall’ente americano NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children).

Durante il fine settimana la Electronic Frontier Foundation ha duramente attaccato la posizione di Apple, comparando la soluzione che verrà implementata su iPhone e iPad nei prossimi mesi a una “backdoor” volontaria. Un gruppo di esperti del settore ha inoltre redatto una lettera aperta, già firmata da migliaia di individui e associazioni, in cui si chiede all’azienda di ripensare l’introduzione delle nuove funzionalità. Numerosi esperti, professori, ricercatori nell’ambito della crittografia e della privacy hanno infine espresso la loro contrarietà a un’iniziativa che, dicono, indebolirà la privacy degli utenti Apple con il pretesto della protezione dei minori

Nel frattempo un memo interno a firma del Vice President Apple Sebastien Marineau-Mes ha fatto molto discutere. Nel documento, il dirigente Apple riconosce che in molti hanno espresso preoccupazione per le implicazioni delle nuove funzioni, ma invita i dipendenti a concentrarsi sui feedback positivi. Fra questi anche un encomio formale pervenuto ad Apple dall’NCEMC in cui la responsabile delle partnership strategiche Marita Rodriguez definisce “stridule voci della minoranza” le critiche di esperti e ricercatori alla controversa iniziativa.

Una questione complessa

Apple, intanto, ha provveduto a chiarire alcuni punti chiave della questione, illustrando nel dettaglio il funzionamento delle tecnologie che intende implementare e gli scopi che giustificano la scelta di introdurle. L’azienda ha pubblicato un documento con domande e risposte ai dubbi più comuni e ha chiarito che è consapevole della complessità della questione. Il problema che si trova ad affrontare è quello di sposare la privatezza degli utenti con la necessità, in primo luogo morale, di fare tutto il possibile per limitare la diffusione di contenuti di abuso sessuale sui minori (CSAM).

Il chiarimento più importante riguarda l’operazione di rilevamento delle immagini pedopornografiche sui dispositivi. Quella che Apple effettua, spiegano da Cupertino, non è formalmente una “scansione”. Il sistema, infatti, non fa un match fra le immagini presenti sul telefono e non riconosce contenuti di natura pedopornografica. Cioè che avviene è la generazione di codici univoci per le immagini, chiamati “perceptual hash”, che vengono confrontati con una lista di codici forniti dal NCMEC e relativi a contenuti pedopornografici noti. Se c’è un riscontro, il sistema genera un “voucher di sicurezza” associato all’immagine. Questo voucher viene caricato su iCloud Photos assieme alla foto, e solo al raggiungimento di una certa soglia di riscontri Apple procede alla verifica della segnalazione.

Il punto su cui l’azienda insiste è che tutte le grandi aziende tech già effettuano invece una scansione vera e propria delle immagini caricate sui loro servizi cloud, all’insaputa dell’utente. Spostando il rilevamento sul dispositivo, anziché effettuarlo sul cloud, Apple è convinta di poter ottenere risultati eccellenti nella lotta alla pedopornografia senza compromettere la privacy degli utenti.

Non può funzionare con altri contenuti

Uno dei problemi fondamentali sollevati da esperti e ricercatori riguarda la possibilità di utilizzare questo sistema per rilevare contenuti diversi dalla pornografia infantile.

Che succederebbe, infatti, se un domani il governo cinese decidesse di imporre ad Apple l’uso della stessa tecnologia per rilevare foto di Piazza Tienanmen sugli iPhone degli utenti cinesi?

La risposta ufficiale a questa domanda, dettagliata nelle FAQ pubblicate sul sito dell’azienda, è questa: “Apple rifiuterà qualsiasi richiesta del genere. La capacità di rilevamento di CSAM di Apple è costruita esclusivamente per rilevare le immagini CSAM conosciute memorizzate in iCloud Photos che sono state identificate dagli esperti del NCMEC e da altri gruppi per la sicurezza dei bambini.” Da Cupertino, senza entrare nei dettagli, aggiungono che il sistema è stato ingegnerizzato per funzionare solamente con questi specifici hash e a questo specifico scopo. Un chiarimento parziale, che per espressa volontà dell’azienda rifiuta di prendere in considerazione l’ipotesi, tutt’altro che peregrina, delle ingerenze future da parte di governi autoritari.

Altri chiarimenti

L’azienda ha fornito poi altri chiarimenti ai dubbi più comuni sollevati nei giorni scorsi. Nel merito:

Il sistema non prevede in alcun modo il rilevamento del contenuto delle immagini e quindi non scansiona e soprattutto non vede il contenuto del Rullino dell’iPhone

La generazione di codici univoci avviene solo per le foto che verranno caricate su Foto di iCloud. Se questa funzione viene disattivata dalle opzioni, nessun hash (codice univoco) verrà creato

Né Apple, ne l’utente, né il dispositivo stesso sono in grado di sapere se c’è stato un match. I voucher di sicurezza caricati sul cloud entrano in gioco solo quando viene superata una certa soglia

Sui falsi positivi Apple dichiara che, secondo calcoli avallati da comprovati esperti di settore, il rischio di accusare qualcuno erroneamente è di uno su un miliardo di miliardi all’anno. Anche in caso di falsa positività, c’è comunque un passaggio di revisione manuale da parte di personale Apple

Il personale Apple che – su base volontaria – lavora alla revisione, può vedere solo un “derivato visuale” del contenuto. È una definizione ampia che Apple usa per non rivelare se ciò che i revisori vedono sia effettivamente contenuto pedopornografico. Dall’azienda specificano che chiunque partecipi al progetto viene seguito da psicologi aziendali per affrontare al meglio un lavoro che può avere conseguenze molto serie sulla salute mentale.

Da un punto di vista legale, Apple è autorizzata ad accedere ai contenuti che offrono un riscontro con il database del NCMEC perché lo scopo ultimo dell’operazione è la trasmissione del contenuto incolpato all’ente di protezione dei minori.

Il dibattito rimane aperto

Apple non ha specificato le ragioni alla base di questa decisione, se non l’intenzione di mantenere i propri utenti protetti e allo stesso tempo sicuri. L’elemento che Apple non ha esplicitato, ma che si può inferire dai dati pubblici del NCMEC, è che nel 2020 l’azienda ha riportato soltanto 265 casi di contenuto pedopornografico diffuso tramite i suoi sistemi. Per confronto, Facebook nello stesso periodo ha inviato al NCMEC più di 20 milioni di segnalazioni. La legge americana non prevede alcun obbligo di ricerca attiva dei contenuti CSAM da parte delle piattaforme, ma a Cupertino deve essere parso chiaro che una simile discrepanza sarebbe diventata presto molto difficile da giustificare su base di principio. Sugli iPhone i contenuti pedopornografici, purtroppo, sono comuni come su altre piattaforme. Allo stesso tempo il livello di privatezza dei servizi Apple è tale che l’azienda non è in grado di rivelarne l’esistenza come invece fanno altri concorrenti che scansionano senza troppe remore i contenuti dei propri utenti.

Per colmare questo gap (e le inevitabili implicazioni morali che ne conseguono) senza compromettere la privacy degli utenti, dicono da Cupertino, la scelta è stata quella di implementare una soluzione che funziona direttamente sul dispositivo. L’intento era evitare una scansione tout-court dei contenuti sul Cloud, come invece fanno Facebook, ma anche Google, Microsoft e altre aziende che operano servizi Cloud.

La possibilità di attivare una ricerca delle immagini in locale, sull’iPhone, ha però un’altra conseguenza inevitabile, e cioè la compromissione volontaria dell’intoccabilità del dispositivo in quanto sfera privata dell’utente. Così facendo, l’azienda ha dato anche prova del fatto che questo tipo di operazione è alla portata tecnica dei suoi ingegneri, mentre agli utenti non viene lasciata alcuna libertà di scelta sull’attivazione o meno della funzione (a meno di disattivare iCloud Photos, e quindi rinunciare a un servizio integrato nell’ecosistema).

L’impressione è che Apple si sia trovata in una situazione dalla quale non poteva uscire vincitrice. Un’implementazione della scansione dei contenuti su iCloud Photos avrebbe certamente indebolito l’idea di Apple come paladina della privatezza dei dati. Il sistema di rilevamento tramite hash sul dispositivo si può invece vedere come soluzione efficace che mantiene un maggior livello di privacy (le foto non interessate non vengono mai viste), ma apre un vaso di pandora sulla liceità di questa intrusione da parte dell’azienda.

Cupertino ha preferito la seconda via, e solo il tempo ci dirà se è stata la migliore delle scelte possibili.