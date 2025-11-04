Rilascio di ostaggi in Iran, trionfo della diplomazia francese

Cécile Kohler e Jacques Paris, due cittadini francesi, sono stati liberati dopo una detenzione di tre anni, cinque mesi e ventotto giorni in Iran, dove erano accusati di spionaggio. La notizia è stata annunciata dal presidente Emmanuel Macron, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato diplomatico.

Cécile Kohler, insegnante di lettere moderne e attivista sindacale, e Jacques Paris, professore di matematica in pensione, erano stati arrestati il 7 maggio 2022 durante una vacanza in Iran. Le autorità iraniane li consideravano non turisti, ma spie, accusandoli di “spionaggio a favore di Israele” e complotto contro il regime. Queste accuse includevano anche un reato punibile con la pena di morte. La situazione si era aggravata dopo la trasmissione di un video di presunti “confessioni” estorte, che aveva attirato la ferma condanna della Francia.

Le condizioni di detenzione dei due, descritte come terribili, comprendevano l’isolamento e trasferimenti segreti, alimentando preoccupazioni per la salute di Paris, anziano e con problemi di vista.

La liberazione ha evidenziato la strategia diplomatica di Macron, che ha preferito un dialogo diretto e riservato con Teheran, evitando un approccio coordinato con l’Unione Europea. La Francia ha utilizzato minacce credibili di sanzioni legate all’accordo nucleare per esercitare pressione sull’Iran.

Macron ha intensificato le azioni legali contro Teheran, dimostrando un approccio rapido e deciso. Questo successo diplomatico riaccende il dibattito sul ruolo dell’Europa, incapace di agire con la stessa efficacia di uno Stato membro come la Francia, mentre l’Iran ha dimostrato di preferire trattare con potenze singole piuttosto che con un fronte europeo unito.