Rilasciato nel silenzio del ministro

Sulla liberazione del generale libico Najeem Osema Almasri, con un mandato d’arresto internazionale della Corte penale internazionale (Cpi), l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha attaccato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva dichiarato che Almasri era stato liberato per decisioni della magistratura, aggiungendo che il governo aveva deciso di espellerlo poiché considerato pericoloso. Tuttavia, l’Anm ha sottolineato che Almasri è stato rilasciato il 21 gennaio a causa dell’inerzia del ministero della Giustizia, che era stato informato dalla polizia giudiziaria e dalla Corte d’appello di Roma. L’associazione afferma che Nordio avrebbe dovuto richiedere la custodia cautelare per rispettare gli obblighi internazionali, poiché esisteva un mandato di cattura per crimini contro l’umanità.

L’Anm ha accusato Nordio di silenzioso comportamento e ha sottolineato che Almasri, indagato per gravi crimini, è stato riportato in Libia con un volo di Stato. Meloni, interrogata sulla questione, ha affermato che la Cpi ha richiesto chiarimenti all’Italia e che anche l’Italia ne richiederà. Ha evidenziato la necessità di chiarire i motivi per cui ci sono voluti mesi per emettere il mandato di arresto e perché fosse stato emesso quando Almasri aveva già attraversato più nazioni europee. La premier ha ribadito che la liberazione del generale non è stata una decisione governativa, ma una disposizione della Corte d’appello di Roma. Ha inoltre notato che l’uso di voli di Stato per soggetti pericolosi è una prassi adottata dai governi precedenti.