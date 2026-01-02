Rilancio industria in Toscana con Sol Tiox

Il passaggio dello stabilimento ex Venator di Scarlino alla nuova società Sol Tiox Srl rappresenta un risultato importante per il territorio grossetano e per l’industria locale. Il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, ha dichiarato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, ha svolto un grande lavoro per mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti e arrivare a una soluzione concreta per il sito produttivo fermo da oltre due anni.

Lo stabilimento Venator del Casone di Scarlino è passato ufficialmente a Sol Tiox dal 1° gennaio, a seguito della firma definitiva del contratto di acquisto avvenuta a fine dicembre. La società Sol Tiox è controllata per l’1% dal gruppo Solmar e per il 99% da Nuova Solmine. Ciò rappresenta la fine di una vicenda lunga e complessa che ha tenuto in sospeso famiglie, lavoratori e il territorio.

L’obiettivo di Sol Tiox è avviare inizialmente la prima linea di produzione del biossido di titanio, attivare la seconda entro tre mesi e arrivare al pieno regime dell’impianto entro la fine dell’anno, con una capacità produttiva di 20mila tonnellate per linea. Il ritorno in produzione di oltre 130 lavoratori, insieme al percorso di tutela e reinserimento degli altri ex dipendenti Venator, rappresenta una notizia di grande valore sociale ed economico per la provincia di Grosseto.