Rilancio ex Ilva: opportunità e sfide per Taranto

La situazione dell’ex Ilva sta entrando in una nuova fase. I commissari straordinari hanno riaperto il bando per la cessione del gruppo siderurgico, fissando come termine per presentare offerte vincolanti il 15 settembre. Finora, non sono state formalizzate proposte, ma i potenziali acquirenti comprendono Baku Steel, Jindal e Bedrock. Alcuni soggetti potrebbero essere interessati anche ad acquisire singole unità, come Marcegaglia, Eusider e Sideralba.

Il governo preferisce una vendita unitaria, considerata fondamentale per rilanciare la produzione e proteggere i posti di lavoro. Il ministro delle Imprese ha anche annunciato contatti con un altro potenziale investitore, il cui nome rimane riservato. Parallelamente, è stato introdotto un nuovo quadro normativo che obbligherà l’acquirente a intraprendere un percorso di decarbonizzazione.

L’Autorizzazione integrata ambientale consente, per un massimo di 12 anni, la produzione con altiforni a carbone fino a 6 milioni di tonnellate all’anno, con una transizione successiva verso forni elettrici. Resta aperta la questione della localizzazione degli impianti Dri e della nave rigassificatrice, che verrà affrontata solo dopo l’ingresso di un nuovo proprietario.

L’acquirente dovrà rispettare oltre 470 prescrizioni ambientali e presentare un piano occupazionale solido. Attualmente, è stata chiesta un’estensione della cassa integrazione per 4.050 lavoratori. La tensione è palpabile: i sindacati hanno indetto incontri con i gruppi parlamentari per sottolineare l’importanza del lavoro in un momento cruciale, che prevede la presentazione delle offerte, la definizione di un accordo tra le istituzioni e la localizzazione degli impianti di preridotto. I sindacalisti avvertono che l’incertezza deve finire e che è necessario un impegno concreto da parte del governo per tutelare l’occupazione.