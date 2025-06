Rilancio Estivo: L’Aeroporto dell’Isola d’Elba si Potenzia

L’Aeroporto dell’Isola d’Elba si prepara per una stagione estiva orientata al rilancio e alla crescita. La gestione industriale da parte di Toscana Aeroporti segna un’importante evoluzione per questo scalo, che mira a migliorare la connettività dell’isola.

Durante l’estate del 2025, l’aeroporto offrirà voli sei giorni su sette verso Pisa e Firenze, facilitando così l’accesso ai turisti. Saranno inoltre disponibili voli bisettimanali per Milano Linate, garantendo un collegamento diretto con il Nord Italia. Ulteriori collegamenti internazionali includono voli per Mannheim (Germania), Friedrichshafen (Germania), Altenrhein e Berna (Svizzera). Maurizio Serini, Presidente di Alatoscana, sottolinea l’importanza di questi collegamenti per sviluppare un turismo di qualità e migliorare la vita della comunità locale. L’iniziativa mira non solo a valorizzare l’offerta turistica dell’arcipelago, ma anche a stimolare la crescita economica locale, in linea con la strategia di sviluppo promossa da Toscana Aeroporti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.advtraining.it