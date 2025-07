Rilancio dell’Africa: il Piano Mattei e le sue sfide politiche

Al centro del dibattito politico odierno si trova la cooperazione tra Italia e Africa, un tema fondamentale per il futuro della comunità internazionale. Durante un convegno al Senato, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha delineato le sfide e le opportunità del Piano Mattei, un’iniziativa che mira a rinnovare il rapporto tra Italia e nazioni africane.

Iniziato con la Conferenza di Roma del 23 luglio 2023, il Piano Mattei si propone di contrastare diversi problemi, tra cui la migrazione irregolare. Tuttavia, il vero motore del progetto è la riconosciuta importanza dell’Africa nel contesto globale. Con una staffetta demografica che prevede che entro il 2030 oltre il 40% della gioventù mondiale sarà africana, il continente si appresta a diventare la principale forza lavoro globale.

Le previsioni economiche sono positive: secondo la Banca Africana di Sviluppo, oltre la metà delle economie in crescita nel 2024 sarà africana, con un aumento del PIL previsto fra il 3,7% e il 4% nei prossimi anni. Tuttavia, le nazioni africane affrontano sfide significative, tra cui instabilità politica e crisi alimentari. Mantovano ha evidenziato la necessità di un approccio non paternalista, ma paritario, nel coinvolgere gli stati africani nella definizione dei progetti.

Il Piano Mattei inoltre incorpora una governance multilivello per ottimizzare l’efficacia delle iniziative. Investimenti significativi sono già attivi in settori strategici, come l’agro-alimentare, e sono previsti programmi in ambito sanitario, energetico e tecnologico. Con un finanziamento di 200 milioni di euro destinato alla Costa d’Avorio e vari corsi di formazione professionale, il programma ha già attratto l’attenzione di diverse nazioni.

Questo approccio ha riacceso l’interesse di stati africani in crisi di identità rispetto all’Occidente, favorendo la fiducia nell’Italia come partner, evidente anche nel caso del Niger. La collaborazione continua a crescere, allineandosi a un nuovo paradigma di cooperazione che mira a costruire sviluppi sostenibili e proficui.