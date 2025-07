Rilancio della sanità pubblica: il piano di Forza Italia

Il Servizio sanitario nazionale italiano sta affrontando significative difficoltà, tra cui la carenza di personale e l’aumento delle liste d’attesa. In risposta a queste problematiche, Forza Italia ha presentato un piano strategico articolato in undici punti, volto a rilanciare la sanità pubblica. La proposta, illustrata da Letizia Moratti e Antonio Tajani, prevede l’assunzione di 10.000 medici e 20.000 infermieri per affrontare le lacune nel personale, in particolare negli ospedali.

Il piano include anche una riforma della medicina generale, con l’integrazione dei medici di famiglia nelle Case della Comunità, mantenendo il loro status convenzionale. A tal fine, i medici di base sono tenuti a lavorare 38 ore settimanali, di cui almeno 18 presso le strutture sanitarie. Un’iniziativa dedicata è il progetto “Cresco in salute”, che mira a contrastare obesità e disagio mentale tra i giovani attraverso interventi nelle scuole e nei centri sportivi, con l’obiettivo di ridurre del 20% il tasso di obesità infantile in cinque anni.

Inoltre, si prevede di accelerare i tempi di valutazione dell’Aifa per i farmaci innovativi, portandoli da 500 a un massimo di 120 giorni e garantendo pari accesso a livello nazionale. Al fine di attrarre giovani medici, il piano propone l’aumento delle borse di specializzazione e gratuità per gli alloggi.

Si prevede anche l’adozione di misure per la sicurezza degli operatori, come la creazione di un reato specifico per le aggressioni e il potenziamento della videosorveglianza nei pronto soccorso. Infine, si stima la necessità di incrementare i posti letto in Italia da 50.000 a 100.000, per affrontare il problema del sovraffollamento. Moratti ha confermato l’impegno di Forza Italia nel visitare le strutture sanitarie per raccogliere segnalazioni e migliorare i servizi offerti ai cittadini.