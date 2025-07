Rilancio del turismo in Piemonte: 15 milioni per le imprese

Il settore turistico piemontese sta per ricevere un’importante spinta grazie a un nuovo finanziamento a fondo perduto. Sono stati stanziati 15,87 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese operanti nel campo dell’accoglienza.

La delibera, già approvata dalla terza commissione, è ora in attesa di approvazione finale da parte della Giunta. Un bando specifico per accedere ai fondi sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Silvia Raiteri, Consigliere e portavoce di Fratelli d’Italia in Commissione turismo, ha espresso soddisfazione per il programma che mira a rafforzare questo settore cruciale per l’economia regionale. Le risorse allocate sono pensate per migliorare la qualità delle strutture ricettive, aumentare l’accessibilità, incentivare la digitalizzazione e promuovere la sostenibilità energetica. Particolare attenzione sarà riservata a forme di ospitalità come alberghi diffusi, residenze di campagna, agriturismi e campeggi, tutte strutture destinate a rendere il Piemonte una meta sempre più attrattiva.

L’investimento nel turismo non si limita solo a un aspetto economico. Contribuisce, infatti, anche alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla tutela delle identità locali e alla creazione di un legame solido tra imprese, territorio e comunità. Il programma si propone pertanto di costruire un futuro più sostenibile e integrato per il settore turistico piemontese.