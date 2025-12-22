Rilancio del turismo a San Benedetto

La tutela della funzione alberghiera e lo stop alla trasformazione degli hotel in residenze sono diventati uno snodo centrale della proposta politica del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, che individuano nel rilancio dell’accoglienza uno dei cardini per il futuro economico e sociale di San Benedetto. Questa scelta punta a difendere lavoro, identità turistica e qualità urbana, contrastando processi di impoverimento che hanno inciso profondamente sul tessuto cittadino.

Il tema è emerso con forza nel corso della presentazione del Manifesto del centrosinistra, un documento che afferma la necessità di un cambiamento radicale fondato su tutela dell’ambiente e del paesaggio, equità sociale, partecipazione e parità di genere. Il Manifesto denuncia la perdita di identità della città, la crisi del lavoro e l’abbandono della tradizione alberghiera e dell’accoglienza turistica.

La richiesta del gruppo San Benedetto Partecipa di vietare il cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive ha aperto un dibattito sul tema. Il presidente regionale Confesercenti Sandro Assenti ha sottolineato che “il sole e il lungomare non bastano più per attrarre turisti” e che serve una riqualificazione urbana, una brand che caratterizzi la città e la valorizzazione del porto, nonché eventi di rilievo nazionale. Anche il vertice di Assoalbergatori Nicola Mozzoni ha condiviso questa posizione, aggiungendo che si dovrebbe puntare sulla qualità del mare e sognare un lungomare pedonale.

Il confronto ha toccato anche il tema delle fragilità sociali, con il vicedirettore della Caritas Fernando Palestini che ha evidenziato la necessità di un dormitorio pubblico in città, vista la situazione di povertà che non è più gestibile, con un aumento della povertà del 43,3% a livello nazionale.