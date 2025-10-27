Rilancio del Mercato Immobiliare: Strategie per l’Italia

Il presidente della CONSOB, Paolo Savona, ha espresso la sua apertura alla creazione di nuovi strumenti per stimolare il mercato immobiliare quotato. Tuttavia, ha sottolineato che è fondamentale sviluppare una politica economica che tenga conto del tasso di interesse. Un rendimento trascurabile, secondo Savona, porta inevitabilmente a un calo degli investimenti immobiliari.

Durante la presentazione di una ricerca realizzata da SDA Bocconi in collaborazione con il CNCC, Savona ha evidenziato l’importanza di convincere le famiglie italiane a integrare piani finanziari che includano investimenti immobiliari. Ha richiesto una normativa uniforme per tutte le attività finanziarie, al fine di garantire un trattamento equo dei rendimenti.

Inoltre, Savona ha sottolineato che gli investimenti immobiliari hanno sempre rappresentato uno strumento efficace contro i periodi di crisi economica. Ha fatto riferimento agli effetti del Superbonus, che ha sostenuto il PIL, sebbene a un costo significativo per il bilancio pubblico.

Parlando delle aspettative delle associazioni di categoria, ha osservato che molte richiedono detassazioni o assistenza statale. Tuttavia, ha avvertito che è necessario un approccio complessivo per rianimare l’economia nei momenti difficili. Savona ha incitato i governi a superare la gestione del giorno per giorno, pianificando affinché il settore immobiliare assuma un ruolo centrale.

Infine, ha menzionato la necessità di riorganizzare il mercato delle nude proprietà, per trasformare gli espropri in sistemi di scambio di titoli che garantiscano un rendimento e contribuiscano a migliorare la vita delle persone che abitano negli immobili.