Rilanciare la Toscana: politiche per il lavoro e innovazione

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato per il PD nel collegio di Pisa, ha organizzato un’iniziativa a Perignano con Giorgio Gori, europarlamentare del PD. L’evento ha trattato temi cruciali come la reindustrializzazione, la formazione giovanile e la semplificazione burocratica.

Mazzeo ha sottolineato l’importanza di rendere più sicure le catene del valore delle imprese toscane, evidenziando la dipendenza da mercati esteri. Ha proposto di riportare le produzioni in Toscana e, dove non possibile, di stabilire accordi con regioni affidabili. La formazione e l’innovazione sono stati identificati come priorità: Mazzeo vuole aumentare il numero di diplomati ITS, con l’idea di creare un nuovo indirizzo a Perignano nel settore dell’arredamento e del mobile, e di rafforzare i legami tra università e aziende.

La semplificazione burocratica è l’altra chiave per incentivare gli investimenti. Mazzeo ha proposto la creazione di uno Sportello unico per le imprese, in grado di garantire processi rapidi e coordinati. Ha richiamato l’attenzione su Toscana 2050, una visione politica che affronta temi contemporanei come spopolamento e innovazione, puntando a rendere la regione un centro per il lavoro industriale di qualità.

Giorgio Gori ha aggiunto che le imprese e l’innovazione sono essenziali in Europa, e ha sottolineato che il brand Toscana è un simbolo di qualità e creatività. Ha evidenziato l’importanza del programma finanziario dell’Unione Europea e del bisogno di far valere di più le Regioni nella gestione delle risorse. Gori ha espresso fiducia nel proseguimento di un buon governo in Toscana con Eugenio Giani e Antonio Mazzeo in ruoli chiave.