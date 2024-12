Riki sulla crisi della sua carriera e il periodo buio: “Cosa mi è successo”

Dopo un periodo di grande successo, la carriera di Riki ha subito una battuta d’arresto, che ha coinciso con una crisi personale e lavorativa. In un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato le difficoltà che ha attraversato, descrivendo un anno particolarmente difficile in cui ha perso interesse per la vita, sia per i grandi successi che per le piccole cose quotidiane. Riki ha evidenziato come la crisi professionale si sia riflessa in una crisi interiore, portandolo a sentirsi trasparente e distante dalla realtà.

Riki ha raccontato di come, dopo aver vissuto momenti di grande successo — con migliaia di fan ai suoi eventi —, si sia trovato a non apprezzare più nulla di ciò che prima lo faceva felice. Ricorda di essersi guardato allo specchio e di aver pianto, esprimendo la sua lotta con la depressione e il senso di smarrimento che lo accompagnava. Tuttavia, ha anche sottolineato che questi momenti di difficoltà possono insegnare molto, rendendo le persone più consapevoli e grate per i periodi di felicità che seguono.

Durante questo difficile periodo, Riki ha affrontato anche la separazione dei suoi genitori e la responsabilità di voler proteggere sua sorella, ancora bambina. La situazione familiare non è stata facile, e la scoperta della separazione ha ulteriormente complicato il suo stato d’animo. Riki ha condiviso anche il dolore per la morte della nonna, una figura molto importante per lui. Ricorda l’ultimo momento trascorso con lei, quando le ha fatto ascoltare una canzone che aveva appena scritto, prima che la nonna iniziasse a perdere la memoria. Questo evento ha sottolineato ulteriormente il suo senso di impotenza e di perdita.

Nonostante le sfide che ha affrontato, Riki afferma di aver ritrovato la felicità e di sentirsi nuovamente come prima della sua partecipazione a “Amici”. Con un nuovo album in arrivo, è pronto a tornare sulla scena musicale, portando con sé le lezioni apprese durante i momenti più bui della sua vita.