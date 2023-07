Rihanna vuole avere 10 figli: “Amo le famiglie numerose”

Dopo il suo Halftime Show dei record (visto da 121 milioni di persone) Rihanna è tornata ad occuparsi dei suoi business, tra creme, trucchi, profumi e sponsorizzazioni di Louis Vuitton. La famosa popstar imprenditrice entro la fine di questa estate darà anche alla luce il suo secondo figlio, ma non sarà certo l’ultimo. Secondo quello che ha rivelato una fonte a Heat Magazine, Rihanna e ASAP Rocky vogliono 10 bambini! L’insider in questione ha dichiarato che la 35enne desidera una famiglia numerosa.

“Lei adesso è molto concentrata sui nuovi progetti e ovviamente sulla sua gravidanza. Come immaginerete è una mamma molto attenta e amorevole, ma anche una vera icona del fashion. Infatti avete visto molti look bellissimi e stravaganti indossati durante le sue gravidanze e ne vedrete molti altri, perché ha intenzione di fare altri bambini. Lei e A$AP Rocky hanno in programma di crescere una famiglia molto numerosa. Lei ha detto ‘amo le famiglie numerose’. Quindi preparatevi a molti outfit spettacolari.

Dice che è sorpresa dalla bellezza della maternità. Diceva sempre che voleva tre o quattro figli, ma non appena ha avuto il suo primo figlio quel numero è raddoppiato. – si legge su Heat Magazine – In questi mesi addirittura sta parlando di averne dieci!

Sì, faranno un passo alla volta, stanno per dare il benvenuto al loro secondo bambino e tutto questo nell’arco di soli due anni. Però posso assicurarvi che stanno già parlando del prossimo e ridono quando si immaginano circondati da una grande famiglia mentre invecchiano insieme. Entrambi dicono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta. Hanno così tanto amore nei loro cuori e sentono che questo è il loro destino. Due compagni circondati da molti bambini da amare”.