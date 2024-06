Rihanna torna in studio: a che punto è con il nuovo album

Ieri sera Rihanna si è presentata al Nya Studios di Los Angeles per il lancio della sua linea per capelli ‘Fenty Hair’. Nel bel mezzo della presentazione la popstar l’imprenditrice ha anche scherzato sul nuovo album: “Non ho mai impiegato così tanto tempo per un mio mio progetto, no ok, sto scherzando, ho mentito, il periodo più lungo è per R9“.

Rihanna e le rivelazioni sul suo nuovo disco.

Dopo la presentazione di Fenty Hair, Rihanna ha rilasciato una breve intervista a E Entertainment ed ha parlato del suo nuovo album. La cantante ha spiegato che in questi giorni tornerà in studio di registrazione, dove riascolterà anche la musica che ha creato in questi anni. Rihanna ha però avvisato i fan, che non dovranno essere impazienti, visto che sta iniziando adesso questo processo in studio.

“Ho lavorato per così tanto a questo album che devo mettere da parte tutto quello che ho creato. Adesso sono pronta a tornare in studio di registrazione, ricomincio da capo ma non voglio buttare tutto quello che ho fatto. Adesso sono pronta, ora, sto iniziando ora. Quindi non iniziate… Tornerò in studio e riascolterò tutto con la mia nuova prospettiva. Questa è una nuova scoperta, una riscoperta. Voglio dare qualcosa di qualità ai miei fan che hanno atteso così a lungo. In questo modo voglio approcciarmi alla nuova musica e al mio prossimo disco. Vorrei cose senza tempo come Diamonds. Sono così grata ai miei fan che hanno continuato ad ascoltare la mia musica senza nuove uscite. Vedere quanto amore c’è e i record con la vecchia musica, proprio quando io ero impegnata in altri capitoli della mia vita, mi ha lasciato sorpresa. Devo dire che i miei fan sono davvero leali”.