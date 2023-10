Rihanna torna con un tour mondiale e due nuovi album

Sono passati quasi sette anni dall’ultimo album di Rihanna e lei dal 2019 continua a ripetere che è al lavoro a delle nuova musica e che presto ascolteremo tutto. Ormai abbiamo imparato a non illuderci (e a non crederle), ma adesso arrivano delle notizie interessanti per il futuro discografico dell’artista. Infatti secondo il Daily Mirror la cantante di Umbrella (che è stata imitata a Tale e Quale Show) avrebbe firmato un contratto da 32 milioni con la Live Nation per un nuovo tour che partirà tra il 2024 e il 2025. Ma le novità non sono finite qui, perché pare che in tutti questi anni Rihanna abbia accumulato materiale per ben due dischi. Questa sembra essere la volta buona per questo tanto atteso comeback.

Rihanna is planning a major comeback tour for 2024/2025 after signing a new £32 million deal with Live Nation, according to Daily Mirror.

She also reportedly has two albums of new material to release. pic.twitter.com/9sUu5IE366

— Pop Base (@PopBase) October 21, 2023