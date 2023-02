Rihanna svela dettagli del suo show al Super Bowl e del nuovo album

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo quasi, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio andrà in onda l’Halftime Show di Rihanna. La popstar si esibirà al Super Bowl e proprio di questo show ha parlato ieri alla conferenza stampa di ‘Apple Music’s #SBLVII Halftime Show’.

“Sono così felice di esibirmi al Super Bowl, è da molto tempo che ci lavoro. E giorno dopo giorno ci avviciniamo a finire di dare gli ultimi ritocchi allo show. Oggi avevo una delle prove principali, per quello che poi vedrete domenica. La scaletta è stata forse la parte più difficile, non è stato affatto facile scegliere i pezzi e l’ordine. Per me è stata dura scegliere come concentrare tutto in appena 13 minuti, perché questo show dovrà essere una festa e dovremo celebrare 17 anni di lavoro. ormai ci sono almeno 39 versioni diverse della scaletta, tutto è diverso rispetto alla prima. Da quando abbiamo aggiunto un pezzo, ne abbiamo tagliato un altro, o abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti.

Qualche dettaglio? Vedrete che sarà uno show curato fino agli ultimissimi secondi. Per tutta la sua durata accadranno cose studiate nel dettaglio. Se ci saranno elementi della cultura caraibica in quei 13 minuti? Certo, questo è in parte il motivo per cui ci tenevo così tanto a questo show. Rappresentare il mio paese, le donne nere, gli immigrati e sono onorata di farlo. Sono così contenta di portare le Barbados sul palco dell’Halftime Show al Super Bowl”.