Rihanna si esibirà all’Halftime Show del Super Bowl 2023

Ieri i media americani hanno fatto il nome di Taylor Swift per l’Halftime Show del Super Bowl 2023, ma in serata è arrivata la smentita. Le candidate in lizza erano Britney Spears, Christina Aguilera, Rihanna, Nicki Minaj, i BTS, le BLACKPINK e Bad Bunny e alla fine ad avere la meglio è stata la cantante di Umbrella.

Ottima scelta, visto che il comeback di Rihanna è forse quello più atteso del mondo del pop. L’ultimo album della star è di sei anni fa e da troppo tempo non la vediamo esibirsi su un palco. Probabilmente prima del Super Bowl Rihanna rilascerà un nuovo singolo, che poi canterà sul palco dell’Halftime Show.

Rihanna is confirmed to headline the 2023 Super Bowl Halftime Show. pic.twitter.com/RPgo9lrhLi — Pop Crave (@PopCrave) September 25, 2022

🚨 Rihanna confirms she is headlining the 2023 Super Bowl halftime show. pic.twitter.com/NaIhpr6LWt — Pop Base (@PopBase) September 25, 2022

Rihanna: le parole sulla sua nuova musica.

“Penso che Anti sia il mio miglior lavoro fino ad oggi. Un nuovo disco? In questo periodo sto pensando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto realizzarlo prima. Penso che questo nuovo modo mi si addica di più, è molto meglio per me. È autentico, sarà divertente per me e allevierà molta pressione.

Il Covid e la pandemia hanno modificato anche l’industria musicale. Hanno avuto un impatto sui progetti che abbiamo. Però i lavori continuano, ci sono già tantissimi testi. Posso svelare che il nuovo disco sarà una vera sorpresa. Sono sicura che non vi aspettate una cosa così da me. Non è quello che pensate. Ho sperimentato tanto e mi sono divertita, è stato stimolante. La musica per me è come la moda e variare è così bello. Ho giocato con gli stili, così come faccio nel fashion. Sarà un album diverso dagli altri che avete ascoltato”.