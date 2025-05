RIHANNA: Scopri il nuovo singolo “Friend of Mine” e il video!

Dopo un lungo silenzio musicale, Rihanna torna con il nuovo singolo “Friend of Mine”, un brano synth pop allegro e dolce, parte della colonna sonora del film “I Puffi – Il Film”, in uscita nelle sale italiane il 27 agosto.

Il videoclip del singolo è ambientato nel mondo incantato dei Puffi e presenta Rihanna nei panni della Puffetta, accompagnando una narrazione sonora leggera e quasi eterea. Tuttavia, molti fan si interrogano se questo rappresenti un effettivo ritorno artistico o una mera strategia commerciale. “Friend of Mine” non sembra avere la stessa profondità di successi precedenti come “Umbrella” o “Love on the Brain”, risultando piuttosto un prodotto promozionale per il franchise che un contributo significativo alla carriera dell’artista.

Rihanna, con nove Grammy e tredici American Music Awards, ha già dimostrato il suo impatto nell’industria musicale, ma questo ritorno sembra più un’apparizione anonima, sollevando dubbi sulla sua ripresa artistica. I fan sperano che stia preparando un vero nuovo capitolo per la sua carriera, oltre questo singolo legato al mondo dei Puffi.

