Ormai sono più di 5 anni che non abbiamo un inedito di Rihanna e lei ogni 7/8 mesi si prende gioco di noi lasciando intendere di essere in procinto di pubblicare qualcosa. Lo scorso luglio la popstar ha dichiarato di essere al lavoro al nuovo album ed ha aggiunto che sarebbe uscito prima di quello che pensavano i fan. In autunno la regina delle creme (ormai è la nuova Wanna Marchi) è tornata a parlare di musica: “Certo che la pandemia ha modificato molte cose e ha avuto un impatto anche sui miei nuovi progetti musicali. Ha condizionato le persone con cui lavoro alle mie cose. […] Per il nuovo album ci sono stati già molti writing camps, sono atti scritti tantissimi testi“.

Adesso però forse ci siamo, ma andiamo per gradi. ANTI è entrato nella storia perché è il primo album di una cantante nera ad essere rimasto nella Billboard HOT200 per 5 anni senza mai uscire dalla classifica. Rihanna ha festeggiato l’evento ringraziando tutto il team che ha lavorato a quel progetto con lei. Una delle sue follower ha commentato dicendo: “Dovresti celebrare la cosa rilasciando una canzone“. Invece di mandarla a quel paese, la cantante ha risposto: “Penso che dovrei farlo presto“.

Poche semplici parole, che sono bastate per mandare tutti i fan nel panico e così “Rihanna” è finita tra i trend topic negli Stati Uniti (capite la fame che abbiamo della sua nuova musica?).

Rihanna trends on Twitter after saying she might release a new song soon:

“I think I should 🔜 …. just 1 tho lol” pic.twitter.com/8jm3vvwv8R

— Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2021