Rihanna presenta ‘Friend Of Mine’: guarda il video ufficiale

Rihanna è tornata in studio per registrare una nuova canzone, “Friend of Mine”, inclusa nella colonna sonora del nuovo film dei Puffi. Il brano, caratterizzato da un ritornello ripetitivo e una produzione che mixa elementi dance, è frutto del lavoro di sette autori, ma risulta piuttosto banale e poco adatto a un film per bambini, evocando più l’idea di una commedia di serie B.

Sebbene “Lift Me Up” avesse già alzato le aspettative, molti si chiedono se fosse necessario un brano come questo, considerandolo forse un rimasuglio di un progetto discografico in sospeso da anni. Nonostante queste uscite possano mantenere vivo l’interesse, c’è il rischio di compromettere l’hype in vista del tanto atteso ritorno musicale di Rihanna.

Per il video di “Friend of Mine”, l’artista si è ispirata al format della sfilata de “La Favolosa”, presentando brevi sequenze di moda e una conclusione rapida.

Il testo della canzone si concentra sui temi del déjà-vu e dell’amicizia, ripetendo frasi come “feeling like a friend of mine”. Questo potrebbe aggiungere familiarità al brano, ma la sua sostanza rimane discussa.

Nell’insieme, “Friend of Mine” non ha convinto completamente, destando perplessità tra i fan e gli esperti del settore sulla sua reale capacità di soddisfare le attese.

