Rihanna, polizia chiamata a casa della cantante: “Un uomo si è introdotto per chiederle di sposarlo”

Negli anni abbiamo letto decine di notizie di stalker, fan-atici e persone instabili che si sono introdotte nelle ville delle popstar e questa volta è toccato a Rihanna. Ieri un uomo è entrato nella proprietà della cantante per chiederle di sposarlo. Ovviamente il ragazzo è stato fermato dalla sicurezza dell’artista, che poi ha subito chiamato la Polizia. Gli agenzi sono arrivati a casa di Rihanna (che recentemente si è esibita agli Oscar con Lift Me Up) ed hanno portato in centrale il bizzarro individuo.

In realtà la Fenty ha già vissuto un’esperienza simile. La casa della cantante nel 2018 si è trasformata in una sorta di b&b quando un uomo di nome Eduardo Leon è stato arrestato perché ha passato un giorno all’interno della villa prima di essere scoperto.

Cops were called to Rihanna’s house after a man showed up asking for her hand in marriage, TMZ reports. pic.twitter.com/Di1yHT9nyP — Pop Base (@PopBase) March 23, 2023

Un uomo si introduce nella proprietà di Rihanna: la ricostruzione di TMZ.

“Serata movimentata a casa di Rihanna. Il giardino dell’artista è stato al centro di una seria azione di polizia dopo che un uomo si è presentato chiedendole la mano. Fonti vicine alle forze dell’ordine hanno riferito a TMZ che l’uomo, che ha viaggiato dalla Carolina del Sud, si è avvicinato a casa della famosa cantante giovedì, dove è stato quasi immediatamente accolto dalla sua sicurezza. Le guardie hanno impedito che entrasse a contatto con la popstar. Le nostre fonti dicono che l’uomo ha affermato di essere lì per fare la proposta alla cantante, e la squadra di Rihanna ha chiamato subito la polizia. – si legge sul noto portarle americano – Quando sono arrivati ​​gli agenti, hanno ammanettato l’uomo, lo hanno fatto salire su un’auto e hanno fatto una seria chiacchierata sulle sue intenzioni. Lui ha spiegato che voleva davvero sposare la popstar e che non si trovava di una bugia”.