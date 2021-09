Sono passati quasi 6 anni dall’ultimo disco di Rihanna e la cantante (che è la più ricca al mondo) ha più volte parlato del suo prossimo lavoro promettendo che sarebbe uscito “presto”, quindi ormai è dura fidarsi. In ogni caso ieri sera durante la presentazione di ‘Savage X Fenty Show Vol 3’ la stilista è tornata a parlare della sua nuova musica ed ha descritto il prossimo disco.

“Sarà una cosa che non vi aspettate. Tutto quello che conoscete e sapete su Rihanna non sarà quello che ascolterete. Posso dire che sto davvero sperimentando. Perché la musica è come il fashion. Dovresti essere libero di giocare e vestire quello che ti pare, tratto la musica allo stesso modo. Mi sto divertendo e sarà un disco completamente diverso dai precedenti, questo è tutto”.

Onestamente ho paura. I cambiamenti sono positivi ed indicano la voglia dell’artista di regalare qualcosa di nuovo al loro pubblico, ma dopo tutti questi anni avrei preferito un bel: “Sto per tornare alla grande con la musica che amate e che vi manca tanto“.

Quindi sarò sincero…



Rihanna says her next album is “going to be completely different.” Promoting her latest Savage X Fenty Show, the pop star says she’s been “having fun” recording new music. pic.twitter.com/tOkty4ONAf — AP Entertainment (@APEntertainment) September 22, 2021

Rihanna speaks about her next album on the new Savage X Fenty interview. “You’re not gonna expect what you’re gonna hear”. Also calming that “I’m really experimenting” ❤️pic.twitter.com/iXFNaCEn4a — ☥ (@sadmelanchoIy) September 22, 2021

RIHANNA CHE PARLA DEL PROSSIMO ALBUM… POTREI ANCHR MORIRE https://t.co/tGaODdE1dd — matilde // waiting for HN3 ☁️♡ (@improtass) September 22, 2021

Rihanna e le dichiarazioni di due anni fa sul nuovo disco.