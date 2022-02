Ormai sono passati più di sei anni da ANTI e ormai abbiamo tutti perso le speranze di ascoltare presto un nuovo disco di Rihanna. La cantante però negli ultimi 12 mesi ha rassicurato più volte tutti i fan dicendo che sarebbe tornata con un album. Ovviamente il progetto sarà slittato, visto che adesso la popstar è incinta e aspetta un bambino dal suo compagno A$AP Rocky.

La gravidanza però non fermerà Rihanna, che ai microfoni di Entertainment Tonight ha confermato che in futuro ascolteremo nuovi singoli: “Se uscirà un mio album? Sì, avrete ancora musica da me. I miei fan mi ucciderebbero se dopo aver aspettato così a lungo facessi uscire una ninna nanna“.

Insomma, se tutto va bene nel 2023 balleremo su una nuova hit sfornata dalla cantante di Where Have You Been.

.@rihanna reassures fans that she plans to release new music in the future:

“Yes, you’re still going to get music from me.” pic.twitter.com/fw0qxndMX9

— FentyStats.com (@FentyStats) February 12, 2022