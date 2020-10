Tra creme, mascara, fondotinta, profumi e copertine, Rihanna ogni tanto si ricorda di essere una delle regine del pop ed è successo anche in una recente intervista rilasciata all’Associated Press, nella quale la cantante ha parlato del suo nuovo album. La popstar di Umbrella ha detto che i lavori del nuovo album sono a buon punto, ma che ovviamente il Covid ha rallentato tutto.

“Certo che la pandemia ha modificato molte cose e ha avuto un impatto anche sui miei nuovi progetti musicali. Ha condizionato le persone con cui lavoro alle mie cose. […] Per il nuovo album ci sono stati già molti writing camps, sono atti scritti tantissimi testi. […] Come mi sento personalmente? Come voglio rilasciare le cose, come artista, come voglio giocare con la mia arte? Come la voglio interpretare? Come voglio re-immaginare, perché prima era tutto così strutturato.

Facevo Pop, fai quel genere, fai quell’altro, fai radio, ma per me c’è solo una domanda, cosa mi rende felice? Voglio solo divertirmi facendo musica. Tutto é così pesante. Il mondo nel quale stiamo lo è. È travolgente ogni giorno. La mia musica la voglio usare come scarico.

Io voglio andare in tour, ma così non posso. Sono fissata con la musica che amo, ed ora sto cercando di capire come creare i video e queste cose. È davvero una grande sfida, ma io amo le sfide, e dunque, riuscirò a superarla”.