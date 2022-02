Rihanna è incinta. La notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo, anche perché la cantante aspetta il suo primo figlio. Lei e il compagno, il rapper Asap Rocky, sono letteralmente al settimo cielo, anche se, come accade in ogni coppia in un momento così delicato, le preoccupazioni sono molte. Per la prima volta ha deciso di parlare della sua gravidanza: come sta la futura mamma?

Rihanna e Asap Rocky hanno annunciato da poco il lieto evento. Per la coppia è il primo figlio: la cantante non ha mai affrontato una gravidanza prima. E finalmente ha voluto condividere con i suoi fan le sue sensazioni.

Sto davvero benissimo. Ma stanca a volte, dentro e fuori, sensazione a cui non sono abituata.

Una condizione che accomuna tutte le future mamme, soprattutto nei primi mesi di gravidanza quando capita di addormentarsi praticamente ovunque.

La cantante si è detta felice di aver finalmente potuto mostrare al mondo intero la sua gravidanza. L’annuncio è stato fatto durante un servizio fotografico, mentre indossava un cappotto vintage Chanel che all’improvviso ha sbottonato per mostrare al mondo intero il suo pancione:

Di solito quando sono sul tappeto rosso e la mia pancia è un po’ grande è un problema, ma ora è tutto diverso.

In merito al cappotto ha anche detto:

L’ho preso quando nessuno sapeva che ero incinta ed era solo una giacca che amavo e aspettavo sempre giusto per indossarla. Era semplicemente perfetta per quello giorno. Uno, faceva freddo e due, potevo sbottonarlo nel punto giusto!

Rihanna incinta del suo primo figlio felice di aver potuto mostrare al mondo intero il suo pancione

Rihanna e Asap Rocky si frequentano dal 2020 e hanno sempre voluto mantenere privata la loro relazione.

Non si sa ancora quando è prevista la data presunta del parto, ma amici, fan e colleghi non vedono l’ora!