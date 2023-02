Rihanna incinta del secondo figlio si esibisce al Super Bowl: esibizione e annuncio

Dopo tanta attesa finalmente ieri notte Rihanna si è esibita durante l’Halftime Show del Super Bowl. Appena la cantante è apparsa in versione ‘divinità’ su una piattaforma sollevata a diversi metri dal campo, su Twitter il topic è stato ‘Rihanna incinta‘, tutto perché la star ha mostrato un pancino sospetto (e spoiler, è davvero incinta).

Ma secondo bebè a parte, Rihanna nei 13 minuti a disposizione si è esibita sulle note di alcune tra le sue più famose hit: B**tch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Rude Boy, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella e Diamonds.

Probabilmente in questa scaletta avrei tolto 2 o 3 pezzi e ne avrei aggiunti altri, ma nel complesso è stato un ottimo show celebrativo della carriera di questa regina.

Rihanna incinta? L’annuncio del suo portavoce.

L’affidabile Variety ha annunciato che la popstar di Umbrella è davvero incinta: “Rihanna incinta del secondo figlio, ce lo ha rivelato il portavoce della cantante. Dopo la sua esplosiva esibizione al Super Bowl molte speculazioni si diffuse sui social media. Molti hanno ipotizzato che fosse incinta del suo secondo figlio ed effettivamente è così. La star aspetta un altro figlio dal suo partner, il rapper ASAP Rocky. Al di là dell’annuncio della gravidanza, il set di Rihanna ha avuto molti altri momenti salienti. Sebbene non ci fossero altri ospiti speciali sul palco, Rihanna ha avuto un momento virale quando ha ritoccato il trucco a metà canzone, facendo una bella promozione al suo marchio di cosmetici Fenty”.

Notizia confermata anche da People: “Possiamo ufficializzare la gravidanza di Rihanna. Al Super Bowl in molti si sono chiesti se fosse incinta. Un suo responsabile ci ha confermato che lo è“.

E a questo punto direi che il nuovo album è ufficialmente rimandato al 2024 (forse).